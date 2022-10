Totti, Ilary Blasi spensierata prima della separazione: pranzo in centro a Roma

Ilary Blasi, stando ai contenuti postati a raffica sui social, non sembra una donna alle prese con una separazione piuttosto delicata. Nonostante la prima udienza della battaglia legale con Francesco Totti sia sempre più vicina, la conduttrice si concede lunghe e piacevoli passeggiate, oltre ad un bel pranzo, nel pieno centro di Roma.

Ilary Blasi, domenica in centro a Roma

Su Instagram Stories, Ilary Blasi ha ampiamento documentato la sua domenica spensierata: shopping in via Margutta, pranzo al ristorante (con omelette e patatine fritte) e tantissimi scatti tra i vicoli del centro della Capitale. Da quando l'addio con Francesco Totti è stato ufficializzato da entrambi, la conduttrice è sempre più attiva sui social e questa volta ha postato tantissime foto in cui mostra un look casual, con una maglietta che lascia scoperto il ventre e sguardi ammalianti nei selfie.

Totti e Ilary, la separazione

La prima udienza della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si terrà venerdì 14 ottobre. Si preannuncia una furiosa battaglia legale dopo le reciproche accuse tra i due. Secondo Totti, Ilary si è impossessata dei suoi preziosi orologi griffati, mentre la showgirl accusa il marito di averle sottratto alcune borse di lusso. La coppia, finora, ha vissuto da separata in casa, nell'enorme e lussuosa villa all'Eur, ma si parlerebbe pochissimo: solo qualche scambio di messaggi su WhatsApp per gestire i tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Anche per questo, secondo le ultime indiscrezioni, l'ex capitano della Roma avrebbe deciso di spostarsi a Roma Nord ed essere così più vicino alla nuova compagna, Noemi Bocchi.

