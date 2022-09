Amici, Arisa 'asfalta' Rudy Zerbi con una battuta sulla matematica: cos'è accaduto durante la puntata

Fuochi e fiamme nel daytime di Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. Andrea Mandelli in arte Andre, uno degli alunni di Arisa. Durante la puntata, il cantante ha fatto il suo ingresso nella scuola ottenendo il banco, ma si è beccato commenti pesanti da parte di Rudy Zerbi, che non ha gradito la performance sostenendo che ci fossero eccessivi “belati”. Zerbi, così come gli altri prof, ha avuto l’occasione non soltanto di mettere il veto sull’entrata del concorrente ma anche di valutare con un voto da 1 a 10 l’esibizione.

Arisa: quanto ti ha dato? #Amici22 Andre : 1 Arisa : non ti preoccupare non sa contare di più Iniziamo bene pic.twitter.com/i2yXFbe1fL — Jessica 🦋 (@jessica10042924) September 23, 2022

Finora, non era stata resa pubblica la votazione di Zerbi nei confronti di Andre. Ma proprio oggi, Zerbi ha rivelato alla maestra Arisa la sua “pagella”. Il maestro di canta, quindi, ha mostrato di aver dato ad Andre «1», un voto decisamente molto basso. Quando Arisa l’ha scoperto, si è lasciata andare ad una battuta che è già diventata virale. «Non ti preoccupare che non sa contare di più» ha commentato Rosalba Pippa, lasciando intendere che il collega non conoscesse troppo la matematica. Non contenta, la cantante ha anche ironicamente aggiunto: «Ci piace anche belare a noi, non ti preoccupare». Le parole di Arisa, ovviamente, sono state riprese da decine di account Twitter, che hanno commentato divertiti, la frecciatina al prof di canto.

Arisa che ha asfaltato il pelato, me lo ricordo l'anno scorso sempre contro Alex😭#Amici22 — LefossettediAlex❤ (@Alexfanpage98) September 23, 2022

“non ti preocupà perché non sa contà di più” MI STO SENTENDO MALE ARISA TI PREGO 💀 #AMICI22 — Sam (@Samuela50714663) September 23, 2022

