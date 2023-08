Michelle Hunziker, l'ex marito Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma? La foto con la ex GfVip accende il gossip

di Redazione web

L'ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, è sempre stato molto riservato nella sua sfera privata, dal matrimonio con la conduttrice, fino al divorzio nel 2022, dopo aver avuto due figlie, Sole e Celeste. Da quando è tornato definitivamente single, Tomaso non ha fatto trapelare alcun gossip su presunte frequentazioni, ma i fan più attenti hanno notato un dettaglio molto interessante durante l'evento a Paestum, dvoe l'imprenditore bergamasco sarebbe apparso molto in sintonia con la madrina dell'evento, una modella ex GfVip.

Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Tomaso Trussardi e la modella brasiliana: come andrà a finire?

Tomaso Trussardi è stato beccato in atteggiamenti intimi con la madrina del "Moda città dei Templi 2023", a Paestum. Si tratta della modella brasiliana ed ex concorrente del GfVip, Dayane Mello. Una coppia molto insolita, che nessuno si sarebbe aspettata, eppure, i due sono apparsi molto complici nel backstage, prima della sfilata.

Chissà cosa nascondono i due, che sia l'inizio di una frequentazione o semplicemente amicizia? Cosa ne penserà Michelle Hunziker? I due sono rimasti in buoni rapporti dopo il loro divorzio, quindi i fan sono sicuri che lei sarà felice se le voci fossero vere.

Per adesso nè Tomaso, nè Dayane hanno confermato o smentito i rumors, quindi non ci resta che aspettare e vedere come si evolve la situazione.

