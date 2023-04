Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme alla festa di compleanno, le foto fanno il giro del web

di Redazione Web

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme alla festa di compleanno, e le foto fanno il giro del web. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, la showgirl svizzera aveva confessato che non c'è alcun ritorno di fiamma con Tomaso, solo un rapporto sereno e basato sul rispetto.

I due, dunque, pare siano solo amici e come due veri amici, Tomaso non poteva non avere Michelle al suo fianco durante la super festa di compleanno.

A lanciare un chiaro segnale di pace e serenità ci ha pensato Michelle Hunziker che in occasione del compleanno di Tomaso Trussardi ha condiviso tra le storie un collage di foto dell'ex marito e papà delle piccole Sole e Celeste, nate entrambe dal matrimonio tra i due.

«Happy birthday daddy», ha aggiunto a corredo Michelle.

Le foto della serata

Non sono mancati gli scatti rubati durante la serata dei festeggiamenti, realizzati in una villa a Bergamo Alta. Tomaso ha celebrato il suo compleanno e ha avuto la possibilità di festeggiarlo insieme ad amici e colleghi econ le sue due figlie e l'ex moglie Michelle, come una vera famiglia.

Dalle foto, condivise sui social da un invitato al super party di Trussardi, Tomaso e Michelle appaiono sereni e sorridenti.

