Dayane Mello infuriata sui social: «Questa è violazione della privacy e mancanza di rispetto»

Dayane Mello, ex concorrente della quinta edizione del GfVip, nelle ultime ore si è lasciata andare a un durissimo sfogo sui social contro alcuni suoi fan rei di contattare le persone che fanno parte della sua vita. «Questo messaggio è per i miei follower. Purtroppo ho ricevuto alcuni messaggi di persone che mi stanno accanto», ha sottolineato l'ex gieffina. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Lo sfogo di Dayane Mello su Instagram

«Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti e dicono: "Penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te".

L'ex gieffina ha poi continuato: «Non so se avete capito ma è da tantissimo tempo che non pubblico mai nulla con nessuno. È una cosa mi fa allontanare ancora di più dai social. Essere fan e voler bene è importante. Voi non potete permettervi questa roba oppure messaggiare le persone».

Le critiche dei fan

La modella ha continuato il discorso rivelando di aver ricevuto dei messaggi poco carini nei suoi confronti: «Ragazzi un po' di rispetto e fatevi i ca**i vostri. Con tutto l'amore che ho per voi, non dovete sentirvi in diritto di dire chi posso portare o togliere dalla mia vita. Se fate così non saprete mai niente di me. Io devo preservare la mia vita, la mia famiglia e le persone che amo», ha concluso Dayane.

