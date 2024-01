Aurora Ramazzotti in Messico: «Ecco cosa ti portano se chiedi un espresso». La "sorpresa" a colazione

di Redazione web

Aurora Ramazzotti si trova in Messico insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare. L'influencer è ospite di papà Eros Ramazzotti con il quale ha trascorso il Capodanno godendosi spiagge, mare e caldo. Si può dire che la vacanza oltreoceano non sia cominciata in modo proprio positivo, dato che, il piccolino si è ammalato e, poi, anche Aurora ha preso il raffreddore. Ora, tuttavia, la famiglia sta meglio e, di recente, la giovane mamma ha fatto sapere cosa intendano, in Messico, per "caffè espresso".

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Ora che Aurora Ramazzotti si sente meglio, può godersi al massimo la sua vacanza in Messico. Dopo l'emozione per i primi passi del piccolo Cesare e il primo allenamento dell'anno insieme a Goffredo Cerza, ecco che l'influencer ha pubblicato una storia Instagram in cui, da buona italiana, commenta il caffè.

Aurora ha fotografato la tazzina davanti a sé e ha scritto: «In Messico se chiedi un espresso, ti portano un macchiato... adoro». Effettivamente, le due presentazioni del caffè sono completamente diverse: l'espresso è caffè semplice, mentre, il macchiato è allungato con il latte. Proprio per questa differenza (sostanziale per un italiano) Aurora ha voluto commentare il suo ordine.

Aurora Ramazzotti e i social

Aurora Ramazzotti è molto apprezzata sui social e lo dimostrano i tanti commenti che raccoglie sotto ai suoi post.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA