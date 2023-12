Aurora Ramazzotti, lo sfogo: «Ma vi godete qualcosa senza bacchettare?»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, posta storie, foto o video. Da quando è diventata mamma, questi contenuti hanno spesso a che vedere con il suo bambino Cesare. Così, nell'ultimo post pubblicato, l'influencer esprime la propria idea, da mamma, sul passaggio tra infanzia e adolescenza e, nonostante, i molti apprezzamenti, c'è anche chi ha criticato. Aurora ha risposto così.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha condiviso un post in cui, in sostanza, scrive quanto desideri dare tutta la serenità e la felicità a Cesare durante il suo percorso di crescita, affinché, ricordi il periodo dell'infanzia come uno dei più belli. Poi, sempre in una storia Instagram, l'influencer traduce un pensiero che parla del "mondo dei bambini" e di quanto, nel loro "piccolo", possano essere importanti anche per una trasformazione degli adulti.

Una frase, tuttavia, non dev'essere stata gradita da qualche follower e cioè: «Dì sì ogni volta che ti è possibile. Lascialo far baccano». Dopo aver letto il pensiero, una mamma ha scritto ad Aurora: «Si può esprimere l'amore anche dicendo no, anzi, non si può amare davvero senza insegnare il valore del no da subito».

Quindi, l'influencer ha risposto: «Ma queste persone, secondo voi, qualcosa se la godono senza dover bacchettare? Rilassatevi».

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti è una mamma molto presente e premurosa nei confronti del suo piccolo Cesare. Tanti suoi follower le fanno notare come indossi alla perfezione le vesti da genitore: fa giocare e divertire il suo bambino, lei sembra sempre molto serena e, allo stesso tempo, si gode anche i suoi 27 anni.

