Aurora Ramazzotti avvisa Michelle Hunziker: «Torna presto... Cesare ti sta sfondando la casa». E la nonna risponde così

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma del suo piccolo Cesare, posta moltissime storie Instagram che lo vedono protagonista, anche se, non ha mai mostrato il suo visino per proteggerlo dal mondo social che può essere meschino. Così, è successo anche nelle scorse ore, quando l'influencer si trovava a casa di mamma Michelle Hunziker che ha invitato a tornare presto, dato che, la sua ghirlanda natalizia era finita "tra le grinfie di Cesare".

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie in cui racconta ai suoi follower la sua mattinata casalinga: prima, il riordino del salotto in cui erano sparsi molti giochi di Cesare, poi, selfie allo specchio con tuta e accensione dell'incenso «dato che Goffredo non c'è».

Infine, Aurora ha postato un video in cui si trova a casa di Michelle Hunziker ed è seduta davanti al tavolino sopra al quale c'è una ghirlanda natalizia. L'influencer è con Cesare che è intento a strappare gli aghetti di pino dalla decorazione. Quindi, Aurora scrive: «Torna presto, Cesare sta sfondando casa» e, poi, aggiunge: «Nonna, ti volevo solo dire che la tua ghirlanda è in pericolo».

La risposta di Michelle Hunziker

La risposta social di Michelle Hunziker non si è fatta attendere, infatti, la conduttrice ha ripostato la storia di Aurora Ramazzotti e ha scritto: «Lui può!», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate. Michelle è una nonna molto affezionata al suo nipotino che strapazzerebbe sempre di coccole e che ha soprannominato "Bignè".

