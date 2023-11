Michelle Hunziker, la sua serata con Cesare: «Un piccolo bignè è venuto a trovarmi»

di Redazione web

Michelle Hunziker, come tutte le nonne che si rispettino, è innamorata follemente del suo nipotino Cesare, tanto che, in alcune interviste, ha dichiarato di commuoversi ogni volta che lo vede o lo stringe tra le braccia. Proprio nelle sue ultime storie Instagram, la conduttrice svizzera ha fatto sapere ai suoi fan di essere in compagnia del suo piccolo che lei ha soprannominato "Bignè".

La storia Instagram di Michelle Hunziker

«Un piccolo bignè è venuto a trovarmi», con tanto di cuore rosso. È questa la didascalia che Michelle Hunziker ha aggiunto alla tenera foto che ha pubblicato nelle sue storie Instagram. Lo scatto è in bianco e nero e il protagonista è il suo nipotino Cesare che, seduto, dà le spalle alla nonna ed è circondato da molti cuscini che lo aiutano a mantenere l'equilibrio.

Ogni qualvolta, Aurora Ramazzotti porta il suo bambino dalla nonna, i fan di Michelle lo sanno di sicuro: infatti, la conduttrice quando è con il piccolo non resiste e pubblica qualche tenera storia social.

Michelle Hunziker, il video esilarante con il cagnolino Leone: «Aspetta con eleganza che cada qualcosa dal tavolo»

Quando Michelle Hunziker è stata ospite al podcast BSMT ha parlato anche di quanto sia felice di essere nonna: «È bellissimo, è qualcosa di speciale perché è come se l'amore si fosse moltiplicato e, poi, non hai la responsabilità di un genitore. Quando Cesare sarà più grande lo porterò ovunque».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA