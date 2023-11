Michelle Hunziker, il video esilarante con il cagnolino Leone: «Aspetta con eleganza che cada qualcosa dal tavolo»

di Redazione web

Michelle Hunziker non ha mai nascosto di essere molto affezionata ai suoi tre cagnolini: Leone, Lilly e Odino e, infatti, molto spesso, posta contenuti social in loro compagnia. Così, è successo anche nelle scorse ore, quando la conduttrice svizzera ha ripreso una scena esilarante che vede come protagonista il suo amico a quattro zampe Leone. Insieme a lei, ci sono anche le sue bambine Sole e Celeste.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, in una delle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato un video in cui il protagonista indiscusso è il suo cagnolino Leone che con sguardo speranzoso guarda verso il piano cottura della cucina. Quindi, la conduttrice svizzera scrive: «Leone aspetta con eleganza (e zampetta incrociata) che caschi qualcosa mentre cuciniamo», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate. Effettivamente, il video è davvero buffo perché l'amico a quattro zampe non accenna a cambiare posizione, anzi, sembra proprio comodo. Poi, in sottofondo, si sente una delle due figlie di Michelle che dice: «Leone è un principino».

Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Verissimo: «Siamo molto amici, ci divertiamo tanto e ci capiamo con uno sguardo»

Michelle Hunziker e i cagnolini

Michelle Hunziker è molto legata ai suoi "tre piccoli di casa" che porta ovunque con lei. Infatti, l'estate scorsa, Leone, Lilly e Odino si sono goduti la bella e lunga vacanza in Sardegna insieme a tutta la famiglia. Inoltre, Michelle ha fatto conoscere i tre cagnolini anche al suo nipotino Cesare e, a volte, posta storie in cui, in modo affettuoso, fanno la guardia al bambino.

