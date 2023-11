Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Verissimo: «Siamo molto amici, ci divertiamo tanto e ci capiamo con uno sguardo»

di Redazione web

Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno festeggiato i 35 anni di Striscia la Notizia a Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato il loro rapporto di lavoro ma anche la loro lunga amicizia. I due conduttori sono stati spesso al timone del tg satirico insieme e la loro coppia spumeggiante ha sempre fatto divertire molto il pubblico a casa. Michelle e Gerry hanno ricordato anche un momento molto emozionante per la conduttrice svizzera.

Al 35esimo compleanno di Striscia la Notizia che si è celebrato a Verissimo non potevano certo mancare Michelle Hunziker e Gerry Scotti che da più di vent'anni fanno parte della grande famiglia dello show. I due conduttori, oltre ad avere una grande intesa televisiva, sono anche diventati molto amici e, infatti, a Silvia Toffanin hanno detto: «Noi siamo molto amici, abbiamo legato tanto nel corso degli anni. Ci divertiamo davvero e ci capiamo con uno sguardo, senza dirci niente».

Poi, la padrona di casa ha ricordato ai due colleghi di quando Gerry, dallo studio di Striscia, si è collegato con Michelle che aveva appena partorito la sua seconda figlia Sole: «È stato un momento davvero bello ed emozionante».

Il saluto alle veline

Infine, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno ricevuto una sorpresa da due delle veline con cui hanno trascorso più tempo a Striscia: Shaila Gatta e Mikaela Silva che li hanno ringraziati molto per la professionalità, il divertimento e le gag in studio. Poi, un'altra ex velina, Costanza Caracciolo ha fatto il suo ingresso in studio e Michelle ha detto: «Lei è sempre stata davvero carina e molto molto bella».

