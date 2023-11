Striscia compie 35 anni, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Verissimo: «Una grande famiglia, ci mantiene giovani»

di Redazione web

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono stati i primi ospiti del sabato pomeriggio di Verissimo dove, insieme a Silvia Toffanin hanno festeggiato i 35 anni di Striscia la Notizia. I due conduttori torneranno dietro lo storico bancone dall'11 dicembre prossimo e, come raccontano, insieme si sono sempre molto divertiti pur lavorando sodo. Poi, Ezio ed Enzo sono stati raggiunti da Laura Freddi e Miriana Trevisan, due ex storiche veline del programma satirico.

Ezio Greggio, durante l'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin ha detto: «Non mi sembra vero che Striscia compia così tanti anni, mi sembra ieri che abbiamo cominciato. E poi abbiamo dato il via a una nuova epoca perché noi siamo stati i primi a fare un tg satirico. I miei figli mi dicono sempre che Striscia mi ha mantenuto giovane. Questo programma è sempre stato come una grande squadra e famiglia. Ho fatto 4286 puntate, penso sia un grandissimo primato e sono entusiasta di essere di nuovo in onda dal’11 dicembre, risedermi di nuovo dietro a quel bancone… devo ringraziare Antonio Ricci che è un grande professionista. Dell’Ezio del passato è rimasto lo spirito, quella voglia di far divertire sempre il pubblico». Poi, in studio è entrato anche Enzo Iacchetti che ha detto: «Ritrovare Ezio è sempre uguale, insieme ci divertiamo davvero e ridiamo tanto. Ci capiamo con uno sguardo».

Infine, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono stati raggiunti in studio da Laura Freddi e Miriana Trevisan che sono state due delle storiche veline di Striscia la Notizia: hanno ballato sul bancone nella stagione 1994-95: «È stato un periodo davvero divertente». Poi, tra le showgirl che hanno lavorato insieme ai comici, ci sono state anche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che hanno mandato due videomessaggi: «Lavorare a Striscia quando hai 20 anni è incredibile, bello tutto ciò che succede. Antonio Ricci è un genio e ringrazieremo sempre questo programma».

