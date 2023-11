Aurora Ramazzotti, il post Instagram commuove: «Stesso vestito, vita nuova»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è molto attiva sul proprio profilo Instagram: ogni giorno, pubblica molte storie per tenere sempre aggiornati i suoi follower su come trascorre le sue giornate. Inoltre, da quando è diventata mamma del suo bambino Cesare, l'influencer è molto impegnata tra pappe, giochi e passeggiate al parco insieme al suo piccolo. L'ultima serie di foto che Aurora ha postato è una dolce dedica alla sua famiglia.

Il post Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui fa un confronto tra passato e presente: quando aveva il pancione e, poi, con Cesare tra le sue braccia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti scrive: «Stesso vestito, nuova vita», aggiungendo un cuore.

Infatti, Aurora, sia nelle foto in cui era incinta che negli scatti con il bambino, indossa un vestitino nero molto attilato e si trova a Pescarenico, in provincia di Lecco.

Poi, l'influencer ha postato nelle sue storie un'immagine che la ritrae con Cesare e il compagno Goffredo Cerza e ha aggiunto: «La mia famiglia», con tanto di cuore bianco.

Aurora Ramazzotti, dalle facce buffe davanti a Cesare al quadretto di famiglia

Come accade di solito, anche quest'ultimo post di Aurora Ramazzotti ha riscosso moltissimo successo. I suoi fan le hanno lasciato migliaia di like e commenti e qualcuno ha scritto: «Sei fantastica Auri, sei una ragazza davvero in gamba, determinata, bellissima e ti stimo tantissimo. Siete fantastici», «Sei una mamma meravigliosa» oppure ancora «Si vede che siete davvero felici».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA