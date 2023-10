Aurora Ramazzotti, il volo che non finisce mai: «Ce l'ho fatta»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è, finalmente, atterrata a New York. L'influencer, tramite diverse storie Instagram, ha documentato il suo viaggio verso gli Stati Uniti... viaggio che le è parso davvero infinito. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato ai suoi milioni di follower come ha trascorso il tempo in aereo e, poi, appena è riuscita a sistemarsi in albergo, ha pubblicato un selfie allo specchio in cui si prepara per andare a dormire. Ma andiamo con ordine.

Il viaggio di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti vola a New York ma, comunque, non ci si abitua mai alle ore di aereo che sembrano non passare mai. Dopo la storia Instagram in cui racconta una "fiaba" inventata che vede come protagonista le cimici, la giovane mamma si scatta un selfie con una maschera di bellezza applicata sul viso e scrive: «Ho fatto cinque cruciverba, finito di leggere il libro che ho portato e che so che non leggerò mai più, comprato wi-fi in volo perché sia mai essere disconnessi dal mondo per qualche ora, guardato due film, fatto sei vasche dell'aereo, considerato brevemente di alcolizzarmi (in mia difesa gli steward sanno essere molto convincenti), dormito un'ora e mezza e fatto una maschera. Ancora un'oretta e mezza e le possibilità sono infinite».

Poi, nella storia successiva, Aurora ha pubblicato una foto in cui, mentre dorme, indossa una mascherina per gli occhi e sul naso ha un fazzolettino steso: «Buona notte a voi.

Dopo questa odissea, Aurora Ramazzotti ha pubblicato l'ultimo selfie in cui, in accappatoio, con la cuffia per i capelli e lo spazzolino per i denti azionato, fa sapere ai suoi fan di essere finalmente arrivata a New York: «Ce l'ho fatta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 08:39

