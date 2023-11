Aurora Ramazzotti: «Ecco qual era la mia unica vera voglia in gravidanza»

di Sara Orlandini

Aurora Ramazzotti ama raccontarsi ai suoi follower tramite storie Instagram che posta in diversi momenti delle giornate. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è diventata mamma di Cesare per la prima volta e, spesso, i contenuti che posta sui social sono collegati al suo bambino. Così, è successo anche nelle sue ultime storie in cui l'influencer racconta una delle sue voglie, se non la più importante, provata durante la gravidanza.

La voglia di Aurora Ramazzotti in gravidanza

Aurora Ramazzotti è sempre stata molto sincera con i suoi fan sulla sua vita e, infatti, ha raccontato loro tutte le fasi della gravidanza e, poi, della sua nuova vita da mamma. Oggi, che il suo Cesare ha qualche mese, l'influencer è tornata a parlare del periodo in cui aveva il pancione e lo ha fatto grazie al pranzo che le ha ricordato la sua "unica e vera voglia". Aurora, a corredo della foto scattata a un piatto di carciofi, ha scritto: «Fun Fact. La mia unica vero "voglia" in gravidanza era di carciofi crudi conditi con grana e limone. Li ho mangiati tutti i giorni (non scherzo), da quando è diventata stagione. Risultato: ora sono intollerante, ma chi se ne frega», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Aurora Ramazzotti, l'abbraccio di Cesare alla bisnonna Ineke conquista tutti

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa nei confronti del suo piccolo Cesare al quale, spesso, fa riferimento nei suoi contenuti social. Anche Michelle Hunziker, ospite al podcast BSMT, ha detto: «È una mamma bravissima, davvero attenta alle necessità di Cesare.

