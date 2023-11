Aurora Ramazzotti, l'abbraccio di Cesare alla bisnonna Ineke conquista tutti

di Redazione web

Aurora Ramazzotti sa bene che con l'arrivo del freddo e del maltempo, il posto migliore in cui "scaldarsi" è a casa della nonna. La mamma di Michelle Hunziker, infatti, ha accolto questa mattina la nipote con il piccolo Cesare Augusto, nato lo scorso 30 marzo in Svizzera, dall'amore con Goffredo Cerza.

Il neonato è circondato d'affetto, fuori e dentro casa. A sostenerlo sempre c'è mamma Aurora, ormai inseparabile dal suo piccolo; la conduttrice svizzera diventata nonna a 46 anni e, come dimostrato oggi, anche la bisnonna Ineke, sulle cui gambe, il neonato sembra stare fin troppo bene.

La bisnonna

Ineke Hunziker è la bisnonna del piccolo Cesare che ha accolto questa mattina il bambino con affetto e dolcezza.

A far sorridere i fan dell'influencer figlia di Eros Ramazzotti, però, non è tanto il dolce momento bisnonna-pronipote che si guardano sorridenti, ma lo zerbino d'ingresso dell'abitazione di Ineke Hunziker: «Turn around before it's too late», che tradotto vuol dire "Gira a largo prima che sia troppo tardi" e lo si legge sul tappettino situato sul pianerottolo di casa. Un messaggio simpatico al quale Aurora Ramazzotti ha destinato una Instagram stories, ma "coraggiosa" ha affrontato comunque l'ingresso, immortalando il tenero incontro tra sua nonna e suo figlio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 10:29

