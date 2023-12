Aurora Ramazzotti resta a casa da sola: «Goffredo è partito e questo significa solo una cosa»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, dopo la sua super festa di compleanno, è tornata attiva su Instagram dove continua a postare storie casalinghe. Infatti, l'influencer, tramite varie foto e video, sta raccontando ai suoi follower la sua giornata con il piccolo Cesare e con il compagno Goffredo Cerza che, invece, è partito. Come sempre, le storie sono molto divertenti e Aurora ha svelato una delle cose che più le piace fare quando il fidanzato non c'è: accendere l'incenso.

Le storie Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan il suo "lato casalingo". Quindi, l'influencer posta un selfie allo specchio in tuta, senza make up e con i capelli spettinati e scrive: «Attualmente così». Poi, pubblica una foto della festa di compleanno in cui indossa un mini vestito nero che le dona molto: «Ma voi ricordatemi così», aggiunge ironicamente.

Quindi mostra di avere sistemato il salotto di casa prima invaso dai giochi del piccolo Cesare e, poi, svela ciò che più le piace fare quando il fidanzato non è in casa: «Goffredo è partito e questo vuol dire una cosa soltanto... posso accendere gli incensi». Poi, la giovane mamma aggiunge: «Ora, non lo so se anche a casa vostra c'è questa lotta continua per l'accensione di vari dispositivi o profumatori dell'ambiente casalingo ma a casa mia, quando metto le gocce nel profumatore, dopo dieci minuti lo trovo spento, così anche le candele... figuriamoci con l'incenso che è molto fastidioso per il mio fidanzato».

La festa di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha, poi, pubblicato una serie di foto che raccontano la serata del suo compleanno trascorso con la famiglia e gli amici più cari.

