Aurora Ramazzotti, a Capodanno il messaggio commovente per il figlio: «La mia vita è cominciata con la tua nascita»

Aurora Ramazzotti ha deciso di trascorrere il Capodanno in Messico nella casa di papà Eros Ramazzotti, insieme al compagno Goffredo Cerza, al loro bambino Cesare e anche ai suoi fratelli più piccoli. L'influencer per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, ha postato un video che riassume il suo anno con i momenti più belli ed emozionanti. Anno che per lei è stato speciale perché le ha regalato l'emozione più grande: diventare mamma.

Il pensiero commovente di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un video commovente in cui ha raccolto tutte le diapositive più belle dell'anno appena finito. Mentre le foto e i video scorrono, si sente la sua voce: «A volte penso che sia assurdo prendere la nostra vita e racchiuderla in piccoli schemi. Un’ora, un mese, un anno, quasi che dovessimo guardarci indietro e capire cosa abbiamo fatto di questo tempo: se l’abbiamo usato bene, se ci siamo mossi o se siamo stati fermi, se è stato entusiasmante o se abbiamo perso di vista chi siamo lungo la strada. Sto imparando a rivolgere uno sguardo gentile a me stessa e, così, al tempo che mi lascio alle spalle, alle cose che ho fatto, alle volte che sono inciampata, quando non ho raggiunto niente e quando ho raggiunto dei grandissimi traguardi. Vorrei che tutti potessero accarezzarsi ogni tanto e, soprattutto, quando il tempo passato sembra essere volato via senza averlo potuto vivere perché ovunque guardo io vedo crescita, anche quando mi sembra di non aver mosso nemmeno un passo. Facciamo così, facciamo che decidiamo noi quando iniziare a tenere il conto, che non importa se le cose non sono andate come dovevano andare o semplicemente come quelle di tutti gli altri. Il mio anno è iniziato il 30 marzo (giorno in cui è nato Cesare, ndr) e, così, anche il resto della mia vita».

I commenti social

Il video di Aurora Ramazzotti ha riscosso moltissimo successo e i suoi follower lo hanno davvero apprezzato, tanto che, ha raccolto migliaia di like in poco tempo. Qualcuno le ha scritto: «Sei una bellissima anima pura», «Una mamma fantastica che ama il suo bambino» oppure «Sei semplicemente fantastica perché tutto ciò che dici è pensato e non detto tanto per… tu sai dare il giusto peso alle cose e alle situazioni».

