Aurora Ramazzotti torna sui social dopo Natale: «Ciao». La sua espressione dice tutto

Aurora Ramazzotti ha trascorso il Natale in famiglia, insieme al suo compagno Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare. L'influencer, nonostante sia molto attiva su Instagram, in questi giorni non ha postato molte storie, tuttavia, proprio oggi mercoledì 27 dicembre, "è tornata" sui social per salutare i suoi follower e la sua espressione dice tutto. La storia è semplicemente esilarante.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è solita postare molte storie sul proprio profilo Instagram, anche se, da quando è diventata mamma è molto più impegnata con Cesare che con Instagram. In questi giorni di vacanza e famiglia, l'influencer si è goduta i suoi affetti più cari: ha trascorso la Vigilia di Natale insieme a mamma Michelle Hunziker e, poi, il giorno di Natale e Santo Stefano in tranquillità.

L'ultima storia pubblicata su Instagram è molto eloquente e non tanto perché ci siano parole o frasi ma proprio per l'espressione di Aurora verso lo specchio: la smorfia, che è un misto di sorpresa e disgusto, è come se volesse riassumere la stanchezza di tutti i giorni di festa appena passati, pieni di tavole imbandite e cibo a non finire. L'influencer aggiunge solamente una parola: «Ciao» che rende ancora più simpatica la foto.

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti non ha mostrato molto del suo Natale ai suoi follower ma, nelle scorse ore, ha pubblicato due storie Instagram in cui monitora con la telecamerica ciò che fanno Goffredo e il piccolo Cesare: i due si sono addormentati mano nella mano e l'immagine ha sciolto il cuore dei follower.

