Aurora Ramazzotti e i regali di Natale: «Mandatemi un aiuto»

Aurora Ramazzotti si sta preparando, come tutti, ad accogliere il Natale, il suo primo da mamma del piccolo Cesare. L'influencer, si presume, lo trascorrerà in famiglia insieme ai suoi affetti più cari e i follower sperano possa pubblicare tante storie della giornata speciale. Intanto, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta cominciando a impacchettare un po' di regali, anche se, come ammette lei stessa, avrebbe bisogno di un aiuto.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

«Send help» che tradotto significa «Mandatemi un aiuto». È questa la "didascalia" che Aurora Ramazzotti ha scelto di allegare alla storia Instagram che ha da poco pubblicato e in cui si vedono un rotolino di scotch e diverse carte da regalo. In tanti si sono domandati se questa richiesta d'aiuto abbia a che fare con il fatto che l'influencer debba incartare più pacchetti o se il compito sia particolarmente difficile con Cesare nei paraggi, dato che, nell'immagine, si vede anche qualche carta strappata grossolanamente. Questo, tuttavia, non è dato saperlo perché Aurora non ha postato nessuna nuova storia: evidendemente, è molto impegnata con i suoi regali natalizi.

Aurora Ramazzotti dal parrucchiere

Aurora Ramazzotti è una mamma molto presente e attenta nei confronti del suo piccolo Cesare che, quando si addormenta, cerca di non svegliare provocando rumori improvvisi.

