Aurora Ramazzotti, il (lungo) volo con Goffredo e Cesare: «Dopo 11 ore mi sento a casa mia». Poi, la polemica sulle mascherine

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare sono in viaggio, anche se, non hanno ancora svelato la loro destinazione. L'influencer, il compagno e il piccolino, nelle ultime storie pubblicate su Instagram, mostrano di essere in aereo e, tra un pisolino e l'altro, un po' di parole crociate e qualche polemica sulle mascherine, Aurora racconta di avere invaso la zona in cui, di solito, si trovano hostess e steward.

Il viaggio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti trascorrerà il Capodanno all'estero e probabilmente in un Paese caldo o, forse, negli Stati Uniti o, almeno questo è quello che pensano i suoi fan. Lei, comunque, non ha ancora fatto sapere dove si sta dirigendo, ciò che, però, ha mostrato ai follower sono alcuni momenti del suo viaggio. Prima, si è scattata un selfie con il piccolo Cesare tra le braccia ma coperto dalla sua felpa e ha scritto: «Pisolino numero 4».

Poi, la giovane mamma ha fotografato Goffredo Cerza con in braccio il bambino e i due si trovano davanti al portellone d'entrata dell'aereo. Aurora spiega: «Undicesima ora di volo, io e Rino (Cesare, ndr) abbiamo colonizzato la zona degli steward, siamo diventati amici di tutti e io ho iniziato a muovermi come se fossi a casa mia».

La polemica sulle mascherine

Infine, Aurora Ramazzotti, in un'altra storia Instagram, spiega di essersi infastidita per il fatto che qualcuno a bordo non indossasse la mascherina nonostante il raffreddore: «Oggi, mi sono sorpresa a dire alle hostess che passavano a portare le bibite (in tono polemico) "Ma perché la gente non ha imparato a mettersi la mascherina se ha la tosse?". Sto ufficialmente diventando una Karen (appellattivo che si affibbia a donne petulanti e fastidiose, ndr), aiuto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA