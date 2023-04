Luca Onestini, Nikita Pelizon lo punzecchia e lui replica: la frecciatina social

di Redazione Web

Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è guerra aperta? Si fa per dire... ma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip pare siano ai ferri corti. La vincitrice del reality show ha rilasciato un'intervista a Casa Chi, dove ha confessato di non aver avuto nessun tipo di confronto con l'ex vippone, e pare che Luca Onestini non abbia gradito quanto riferito da Nikita. Ma andiamo con ordine.

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese stanno insieme, l'indizio social non lascia dubbi. «Lui le ha presentato Luna Marì»

Gf Vip, Oriana Marzoli in Spagna dalla famiglia. Il gesto che preoccupa i fan: ecco cosa succede

Edoardo Tavassi rivela: «Ecco quali oggetti ho 'fregato' nella casa del Gf Vip»

L'intervista di Nikita Pelizon

Ospite di Casa Chi, l'ex vippona ha raccontato come sono i suoi rapporti attuali con Luca Onestini: «Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti», ha detto Nikita Pelizon confessando di non aver sentito l'ex vippone dopo la conclusione del reality show.

«Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio...», continua Nikita interrompendosi subito dopo: «Non fatemi parlare per favore...», ha concluso l'ex vippona.

Il tweet di Luca Onestini

Le dichiarazioni rilasciate dalla vincitrice del GfVip sono state notate da Luca Onestini che sulla piattaforma di microblogging avrebbe replicato senza però fare mai il nome di Nikita: «Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag***mo nessuno», ha concluso l'ex vippone.

Quanto amo che abbiano TUTTI il nostro nome in bocca e noi non cag***mo NESSUNO 🤪 Stamm Fortttttt ❤️‍🔥🧸 — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) April 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA