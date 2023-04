Edoardo Tavassi rivela: «Ecco quali oggetti ho 'fregato' nella casa del Gf Vip»

di Redazione Web

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti più amati e discussi dell'ultima edizione del GfVip. A distanza di alcune settimane dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex gieffino ha risposto ad un box di domande nelle sue Instagram stories riguardo alla sua esperienza al reality show e alla sua relazione con Micol Incorvaia.

Le domande dei fan a Edoardo Tavassi su Instagram non sono state poche. C'è stata però, una domanda in particolare riguardo a quali oggetti lui avesse portato via dal GfVip. «Ragazzi ho portato via dal GfVip la bottiglia, che avevamo fatto con Micol, Oriana e Luca. E poi, anche il calendario del Grande Fratello che avevamo fatto tutti insieme», ha raccontato.

«Ci avevano fatto credere che avrebbero consegnato il calendario a tutti. In realtà l'ho preso solo io», ha concluso Tavassi.

