Festa del Gf Vip, «qualcosa è andato male»: spunta il retroscena sul party dei vipponi post finale

Finito il Gf Vip, finita la festa. A conlcusione di questa edizione, c'è stata festa finale a Roma a cui hanno partecipato quasi tutti i concorrenti. Sembra che la festa sia stata gradita da tutti, ma qualcosa in particolare non ha soddisfatto i vipponi. A riportarlo è Deianira Marzano, l'esperta di gossip, che ha riportato come alcuni ex gieffini si sarebbero lamentati del catering: «In che senso? Non era arrangiato? No, vabbè volevano magnà?», si legge. «Ti rendi conto, non gli basta! Si aspettavano primo, secondo, terzo e dolce».

La festa post finale

Sul messaggio di Deianira, si legge ancora: «La nostra spia ci fa sapere che alcuni ex concorrenti commentano la festa: ‘Che tirchi’». Insomma, un party quasi perfetto, verrebbe da dire. Tra i presenti vipponi c'erano: Milena Miconi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis, e poi Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Nicole Murgia, Ginevra Lamborghini, Luciano Punzo, George Ciupilan e Luca Salatino. I grandi assenti, invece, sono stati: Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Dana Saber, Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Sui social

Non potevano mancare i post e le stories sui social da parte dei vipponi. Antonella Fiordelisi ha trascorso tutta la serata con il fidanzato Edoardo Donnamaria con cui si è anche scatenata in pista e ha ritrovato Luca Salatino e Nikita Pelizon con cui l’amicizia continua fuori dalla casa. Alberto, invece, ha trascorso un po’ di tempo con Donnamaria mentre Tavassi è rimasto principalmente con gli “spartani” ovvero Micol, Giaele, Oriana e così via. Tra musica e balli, il clima era di festa, ma Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che è diventata virale.

