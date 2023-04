Oriana Marzoli alla festa del Gf Vip, il suo look sexy fa innamorare i fan: «Stupenda, sembri una bambolina»

di Redazione web

Oriana Marzoli è stata una delle grandi protagoniste della settima edizione del GfVip e continua ad esserlo anche ora che il programma è ormai terminato. La modella venezuelana, che su Instagram è seguita da più di due milioni di follower, è molto attiva sui social dove posta foto e video ogni giorno raccontando come trascorre le sue giornate. Gli ultimi scatti pubblicati da Oriana la ritraggono alla festa del GfVip che si è tenuta a Roma: l'ex gieffina indossa un look molto sexy.

Il look di Oriana Marzoli

Pantaloni neri attillati e top piumato sempre dello stesso colore. Oriana Marzoli si è presentata con questo outfit alla festa del Grande Fratello Vip dove ha ritrovato i suoi ormai ex coinquilini e soprattutto le sue amiche più strette: Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Qualche giorno fa, Oriana aveva chiesto ai suoi follower di consigliarle il look per la serata e a moltissimi era piaciuto quello che, poi, ha sfoggiato all'evento.

Qualcuno sui social ha commentato: «Sei meravigliosa», Guendalina Tavassi ha scritto: «Bellissima» oppure una fan ha commentato: «Sei stupenda, una bambolina».

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Tra le foto postate da Oriana Marzoli, spunta anche quella in compagnia del fidanzato Daniele Dal Moro. La storia d'amore tra i due prosegue a gonfie vele: i due influencer sono, infatti, diventati inseparabili e pubblicano tantissimi scatti insieme.

