Gf Vip, nella prossima edizione cambia tutto: «Si ritorna al passato». L'indiscrezione è clamorosa

La settima edizione del Grande Fratello è da poco terminata e ha visto trionfare la modella Nikita Pelizon che, nonostante abbia avuto molti scontri all'interno della casa, alla fine è riuscita a vincere su tutti. Archiviata questa edizione (che è stata ricca di polemiche), è già ora di pensare alla prossima. Quali sono le novità che riguardano il reality più famoso e seguito d'Italia?

Le novità del Grande Fratello

Il Grande Fratello è pronto a rinnovarsi e a tornare (dopo l'estate) con alcune novità che secondo gli autori del programma piaceranno ai telespettatori. Stando a quanto riporta Dagospia e il giornalista Giuseppe Candela, il reality è pronto a ritornare alle origini... più o meno. Infatti, nella prossima edizione, oltre ai concorrenti vip, potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia anche "i non famosi". Inoltre, la durata della trasmissione dovrebbe essere molto più limitata e non più lunga come quella appena terminata (è durata sei mesi). Infine, Candela dice che potrebbe esserci la possibilità che il Grande Fratello vada in onda solo una volta alla settimana e non più due.

La settima edizione del GfVip

La settima edizione del GfVip ha sollevato moltissime polemiche sui social. In primis per la durata giudicata troppo lunga anche dai fan più accaniti e poi, per i vari episodi accaduti all'interno della casa: linguaggio poco educato, episodi di bullismo, primo su tutti il caso di Marco Bellavia e, poi, il troppo trash.

GRANDE FRATELLO REVOLUTION, ECCO TUTTE LE NOVITA' DELLA PROSSIMA EDIZIONE

1) CONCORRENTI NIP

2)DURATA LIMITATA

3) FORSE NIENTE RADDOPPIhttps://t.co/JK9ZXjzPJK — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 20:43

