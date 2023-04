Nikita Pelizon: «Luca Onestini? Nemmeno mi saluta. Gli parlerò, non me ne frega niente»

di Redazione Web

Nikita Pelizon è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip durata più di sei mesi e conclusa nel migliore dei modi, ossia con la sua vittoria contro la concorrente venezuelana Oriana Marzoli.

Ospite di Casa Chi, l'ex vippona ha raccontato come stia vivendo le prime settimane fuori dal Loft di Cinecittà e come sono i suoi rapporti attuali con Luca Onestini, ex compagno di avventura con il quale sperava di intraprendere una relazione sentimentale nella casa.

Nikita Pelizon, il commento su Luca Onestini

«I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui e che si parli di me in negativo», risponde Nikita Pelizon alla domanda su Luca Onestini. «Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti», ha detto Nikita Pelizon confessando di non aver sentito l'ex vippone dopo la conclusione del reality show.

«Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio...», continua Nikita interrompendosi subito dopo: «Non fatemi parlare per favore...», ha concluso l'ex vippona, tornando a parlare degli altri concorrenti del GfVip.

