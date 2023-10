Grande Fratello, tutta la casa difende Varrese contro il papà di Heidi. Il web insorge e lancia l'hashtag #fuorivarrese

L'addio improvviso di Heidi Baci dopo l'incontro con il padre ha sconvolto la casa del Grande Fratello. Tutti i concorrenti si sono stretti in difesa di Massimiliano Varrese, persino Beatrice Luzzi, attaccando il genitore dell'imprenditrice. Durante la diretta di giovedì 19 ottobre Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza.

L'attacco al papà di Heidi

La puntata di giovedì 19 ottobre si apre sul caso Heidi. La concorrente, dopo aver incontrato il padre che non ha gradito la frequentazione della figlia con Massimiliano Varrrese, ha deciso di abbandonare la casa. L'attore rivede le immagini e commenta così: «Fa male. Non do valore alle parole del padre perchè so che persona sono, sono parole pesanti e gratuite, le prendo dalla fonte da cui provengono e le lascio passare per quello che sono. Posso comprendere la preoccupazione di un padre ma non comprendo voler imporre a una figlia non seguire quello che sente». Tutta la casa si stringe intorno a Massimiliano.

«Ho riflettuto sul fatto che forse se la mamma presenta un disagio di un certo tipo Heidi si è sentita responsabile. Anche mio padre - commenta Beatrice Luzzi - ebbe una reazione di questo tipo quando da giovani mi fidanzai con un calabrese di vent'anni più grande, Gaspare che saluto era completamente folle, mio padre si impaurì moltissimo ma io non mi lasciai intimorire e sono rimasta con lui per 10 anni».

«Io sto ancora male - riferisce Fiordaliso - nel 1972 rimasi incinta di mio figlio e mio padre mi cacciò di casa, a me quello che ha dato fastidio è stato il tono del padre e la faccia di Heidi. Io ho visto la mia faccia, io ho avuto il coraggio di ribellarmi e fare la gravidanza da sola, però era il 1972. Vedere Heidi così mi sembrava di tornare al medioevo»

«Adesso che il quadro è più completo parto da un fatto - analizza Mughini - l'uomo con il quale questa ragazza di 26 anni con cui aveva intavolato una relazione non è esattamente un trafficante di droma o un camorrista, è una persona per bene e allora perchè entri con quel cipiglio e una ragazza di 26 anni si mette a tremare in quel modo.

Il web insorge

Ma ci rendiamo conto che stanno facendo passare il papà di Heidi non è una persona per bene? Fossi in lui li denuncerei tutti #GrandeFratello — Scaramantica_mente (@RaffaAscolese) October 19, 2023

Il guru dopo il #GrandeFratello passerá da tv2000 per la beatificazione in diretta col Papa — Vale🦚 (@hopocafantasya) October 19, 2023

Tutto questo andare contro a Heidi e a alla sua famiglia, però, non sta piacendo molto al pubblico dei social. Perchè il messaggio di beatificazione di Varrese stride con quello che invece è successo nella casa. Tanto che è stato da poco lanciato l'hashtag #Fuorivarrese.

Per il pubblico infatti le parole del padre, seppur con toni forse un po'forti, erano parole di protezione verso una figlia "oppressa" dalle troppe attenzione dell'attore, sottolineate spesso anche da Signorini nel corso delle puntate, che ha ammesso più volte di non volere una relazione con Massimiliano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 22:40

