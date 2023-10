Grande Fratello, diretta 19 ottobre: questa sera nuova eliminazione. Scoppia il caso Heidi

L'abbandono improvviso di Heidi dopo la scorsa puntata ha lasciato i concorrenti del Grande Fratello completamente spaesati. Durante le diretta di questa sera, che seguiremo come sempre su Leggo.it, Alfonso Signorini tonerà a parlare dell'accaduto. Spazio come sempre a Beatrice Luzzi che è in crisi con Garibaldi.

Anticipazioni

Giovedì 19 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Una nuova eliminazione stasera. Quale sarà il verdetto del televoto e chi tra Grecia, Rosy, Samira e Valentina dovrà abbandonare il gioco? Si tornerà a parlare di Heidi e di quanto accaduto nel corso della puntata di lunedì che non ha lasciato indifferenti gli inquilini della Casa.

