Andrea Giambruno, Signorini scherza con Cesara Buonamici al Grande Fratello: «Bello questo blu estoril»

Dopo i fuori onda di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno e gli sfottò di Fiorello che consiglia al premier Giorgia Meloni il divorzio flash, a sorpresa, anche Alfonso Signorini cavalca l'onda e durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello, scherza con Cesara Buonamici. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Heidi scrive una lettera dopo l'addio: «Uscire era l'unica cosa da fare». Saluta Vittorio e ignora Massimiliano

Dopo Striscia anche Signorini scherza su Giambruno con Cesara Buonamici «Bello questo blu estoril»

Grande Fratello, la Casa difende Varrese contro il papà di Heidi. Il web insorge e lancia l'hashtag #fuorivarrese

L'ironia

Da un paio di giorni Striscia la Notizia sta mandando dei fuori onda del giornalista Andrea Giambruno, diventati già un cult. In uno di questi, il compagno della premier Giorgia Meloni parlando con la collega Viviana Guglielmi aveva fatto un commento sul colore del suo vestito e affermando: «Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana, poi con questo blu estoril».

Durante la diretta di giovedì 19 ottobre Alfonso Signorini è entrato in studio e salutando Cesara Buonamici ha commentato il look della giornalista sottolineando in particolar modo il colore della giacca: «Sai che ti dona quel blu estoril?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA