Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi choc: «Sono innamorato di Samira»

L'ultima puntata del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini ha visto uscire dalla casa Samira Lui. Un'eliminazione a sorpresa che ha lasciato a bocca aperta gli altri conquilini dinnanzi a questa decisione presa dal pubblico. Tuttavia, nelle ultime ore Giuseppe Garibaldi ha confessato ad Anita Olivieri l'innamoramento nei confronti dell'eliminata. Ma andiamo a vedere cosa si sono detti nel dettaglio.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

«Non potevo dirle che ero innamorato di lei - ha spiegato Giuseppe Garibaldi ad Anita -.

Anita ha voluto esporre la sua opinione in merito a tale situazione cercando di confortare anche Giuseppe. «Lei lo sapeva già, non è stupida - ha sottolineato Anita -. Era per te levarti un peso perché te lo dovevi togliere. Guarda che è bello parlare alle persone dei propri sentimenti. Molte cose le piacevano di te, davvero. Lei lo sai perché spesso mi raccontava quello che facevi e le faceva piacere anche quando vi abbracciavate».

