La vera bomba del Grande Fratello la sgancia Alex Schwazer durante le nomination di giovedì 19 ottobre. Quasi al termine della dodicesima puntata, l'atleta ha accusato Beatrice Luzzi non solo di non essere sincera e di essersi avvicinata a Garibaldi per strategia, ma che addirittura è innamorata di lui. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Heidi scrive una lettera dopo l'addio: «Uscire era l'unica cosa da fare». Saluta Vittorio e ignora Massimiliano

Grande Fratello, Alex Schwazer choc su Beatrice Luzzi «a lei piaccio io, me l'ha detto in camera da letto». L'attrice furiosa

Grande Fratello, la Casa difende Massimiliano contro il papà di Heidi. Il web insorge e lancia l'hashtag #fuorivarrese

Rivelazione choc

Durante le nomination del Grande Fratello Alex Schwazer ha sganciato un vero e proprio missile su Beatrice Luzzi, che è risultata la più votata della casa ed è finita in nomination «In realtà a Bea piace un uomo sposato...

Beatrice Luzzi è fuori di sè «Ma sei pazzo? È follia pura! Cacciate il filmato! Ma come ti permetti, ma come si può pensare che io metta in gioco me stessa e la mia famiglia strumentalmente. Questa è la cattiveria più grande che mi è stata detta in queste sei settimane, non me la dimenticherò mai. Io oggi ti ho detto che purtroppo mi sono accorta che non era sincero fino in fondo e che mio malgrado dovrò, contro i miei stessi sentimenti, fare un passo indietro. E purtroppo io non ho messo in gioco solo me ma anche la mia famiglia, quindi se l’ho fatto ci credevo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA