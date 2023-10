Grande Fratello, Mirko Brunetti: «Greta è insicura e gelosa di Perla. Non sa che sono qui»

Il rapporto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti viene messo sotto la lente d'ingrandimento del Grande Fratello anche durante la diretta di giovedì 19 ottobre. L'ex concorrente di Temptation Island ha raaccontato a che punto è la sua storia d'amore.

La crisi

Sia nei giorni scorsi che durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 19 ottobre Mirko brunetto ha parlato della sua situazione sentimentale con Greta Rossetti.

Il muro di cui parla Mirko è stato messo dopo che Greta ha scoperto dei messaggi con la sua ex Perla Vatiero «Perla per lei è una figura ingombrante, una minaccia, ci sta però… E' vero Perla non ha fatto di tutto per evitarmi, Greta si è sentita ferita e si è comportata come una persona molto gelosa. Non pensavo lo fosse perchè mi ha sempre fatto vedere il suo lato super sicuro».

Quando signorini gli chiede se secondo lui Greta abbia già un altro Mirko vacilla «Mi auguro di no. Io la amo, ma mi faccio delle domande. Dentro di me ho un grosso punto interrogativo. La questione è così assurda che non riesco a dargli forma. Perla? È un capitolo chiuso, vederla non mi crea emozione»

