Grande Fratello, Giulia Salemi e la risposta (fredda) su Rebecca Staffelli

La nuova edizione del Grande Fratello è inziata con molte novità, tra cui l'unica opinionista, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e la nuova "esperta social", Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Quest'ultima ha preso il posto dell'influencer Giulia Salemi che, fino ad adesso, non aveva ancora detto cosa ne pensasse della nuova svolta del reality show, voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Durante la Milano Fashion Week, le è stato chiesto cosa ne pensasse di Rebecca Staffelli e del nuovo Grande Fratello. La risposta secca ha lasciato spiazzati tutti.

Giulia Salemi e la sua risposta fredda

Giulia Salemi ha lasciato tutti senza parole, quando le hanno chiesto cosa ne pensasse della nuova esperta social e dell'edizione anti-trash del Grande Fratello.

«No comment» ha detto Giulia che ha preferito non andare oltre, ma proseguire per la sua strada, lontana da Mediaset (per ora).

