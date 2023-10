Giselda Torresan: «Montanara? Una manager che recita una parte al Grande Fratello»

di Luca Uccello

Giselda Torresan non è un'ingenua montanara. E nemmeno una povera concorrente indifesa. Sui social, come racconta anche Di Più Tv, sono sicuri e assicurano che una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello verrà smascherata. «A cominciare dalla sua voce».

Tutto finto per davvero? Tutto costruito? Di sicuro la sua presentazione dentro la Casa di Cinecittà aveva lasciato tutti senza parole: «Non ho mai visto una macchina da caffè per le cialde, mi lavo con l’acqua fredda nella malga di mio nonno, non so che cos’è una cucina moderna». E la voce? Quell'accento veneto molto stretto, molto marcato? Forzato...

Giselda Torresan influencer

Giselda è una ragazza Laureata in Scienze ambientali. È una perfetta manager di se stessa.

Insomma per il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini "pur facendo l’operaia in una fabbrica, a seconda dei turni di lavoro, ha saputo ritagliarsi questa professione alternativa, influencer alla Chiara Ferragni".

Ogni cosa che ha detto dentro la Casa può essere smentita: non è vero che non si è mai truccata in tutta la sua vita. Basta guardare il suo profilo Instagram, per capire che la moda le piace eccome. E poi ha posato con abiti firmati. Eppure dentro la casa i suoi conquilini sono stati conquistati dalla sua purezza e da quella simpatia che descrivono naturale. Anche se per esempio l'attrice Beatrice Luzzi è subito andata in conflitto con lei non credendo alla sua recita!

«Io conosco da tempo Giselda», dice una persona vicina a lei. «E vi garantisco che non parla così». Ma chi è davvero Giselda Torresan?

