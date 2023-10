Pier Silvio Berlusconi e il trash tv: «Espressione che non mi piace, noi facciamo tv leggera e popolare»

A Pier Silvio Berlusconi non piace l'espressione 'trash televisivo'. A dirlo è lui stesso nel suo intervento sul «Libro dei Fatti 2023» edito da AdnKronos, in uscita il 21 ottobre, di cui la stessa Adnkronos fornisce un'anticipazione: «Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto 'trash televisivò, un'espressione che a me non piace per niente - scrive Pier Silvio -. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare».

