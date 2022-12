Ginevra Lamborghini negativa al Covid: staserà varcherà (per la seconda volta) la porta del GfVip

di Redazione web

Ginevra Lamborghini è pronta a rientrare per la seconda volta nella casa del GfVip. La sorella di Elettra Lamborghini, era stata squalificata dal programma per bullismo nei confronti di Marco Bellavia, il Grande Fratello ha però deciso di darle una seconda possibilità e anche se non sarà una concorrente a tutti gli effetti, potrà riabbracciare i suoi compagni, ora che è anche negativa.

Gf Vip, la moglie di Attilio Romita attaccata sui social. Mymma Fusco nel mirino, risponde così

Gf Vip, Antonella Fiordelisi vuole mettere in cattiva luce Daniele: il fidanzato Edoardo la zittisce

«Antonino Spinalbese è ancora innamorato di Belen»: la rivelazione choc dell'ex vippona infiamma il gossip

Ginevra Lamborghini è pronta a rientrare in casa

Ginevra Lamborghini durante il periodo obbligatorio di quarantena prima di entrare nella casa del GfVip, aveva scoperto di essere positiva al Covid. Poche ore fa però, la concorrente ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due stories in cui mostra chiaramente di essersi negativizzata. Questa sera quindi, lunedì 12 dicembre, Ginevra varcherà di nuovo la porta rossa.

Il flirt con Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini rientrerà in casa come ospite (rimarrà una settimana), e non solo avrà l'opportunità di mostrarsi meglio al pubblico ma anche di riprendere il rapporto interrotto con Antonino Spinalbese con il quale, all'inizio del programma, aveva avuto un flirt.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA