Gf Vip, la moglie di Attilio Romita attaccata sui social. Mymma Fusco nel mirino, risponde così

Il triangolo tra Attilio Romita, la moglie Mimma Fusco e il "terzo incomodo" Sarah Altobello potrebbe giungere ad una fine questa sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip. Già nella scorsa diretta, il dramma era stato preso in causa da Alfonso Signorini che ha mostrato al giornalista cosa ne pensa Mimma del suo presunto flirt con Sarah. Attilio ha negato specificando che tra i due esiste solo un rapporto di amicizia.

Il "bacio" tra Attilio e Sarah ha scatenato l'ira di Mimma, che ha iniziato a scagliarsi contro i due vipponi sui social. La donna è stata poi attaccata dagli utenti: «Sei solo in cerca di visibilità».

A poche ore dalla puntata, che andrà in onda questa sera 12 dicembre, Mimma ha scritto quello che sembra essere l'ultimo post prima di chiudere definitivamente il profilo Twitter: «Ultimo post: avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza», esordisce Mimma.

Poi continua: «Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita», conclude la moglie, in attesa di scoprire chi uscirà dal reality show tra Attilio e Charlie Gnocchi.

