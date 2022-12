«Antonino Spinalbese è ancora innamorato di Belen»: la rivelazione choc dell'ex vippona infiamma il gossip

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei protagonisti della settima stagione del Grande Fratello Vip. L'ex hair stylist ha fatto perdere la testa a Belen Rodriguez e dalla loro storia d'amore è nata la piccola Luna Marì. Ma dopo la nascita della loro bambina la storia è tristemente giunta al termine con Belen che è tornata a essere felice tra le braccia di Stefano De Martino. Una storia archiviata, dunque, ma non per tutti e due. Secondo quanto dichiarato da un'ex partecipante del reality show più amato dagli italiani, infatti, Antonino sarebbe ancora innamorato della showgirl argentina...

La rivelazione di Gegia

Nelle ultime ore Gegia è stata ospite a Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada De Miceli in onda su Radio Radio. L'ex vippona di Alfonso Signorini ha parlato della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, ma non solo. Nel corso dell'intervista, infatti, ha lanciato spunti interessanti pronti ad alimentare il gossip.

Il fidanzato Mehmet

Il suo fidanzato misterioso che vive in Turchia è stato spesso materia di dibattito in studio e sui social. Il pubblico ha sempre faticato a credere all'esistenza dell'uomo, ipotizzando un caso Mark Caltagirone bis. Ma Gegia non molla e anche ai microfoni di Radio Radio ribadisce la sua volontà di partecipare a un reality di coppia insieme al suo amato: «Io voglio perché è il mio lavoro. Lui dice di no per ora, ma quando vedrà la cifra secondo me cambierà idea...».

«Marco Bellavia ci provava»

Gegia ha poi rivelato che Marco Bellavia sotto le coperte ci provava con lei. «Ci ha provato in maniera simpatica - racconta -. Gli altri non se lo filavano e lui rimaneva sveglio e mi faceva piedino. Mi diceva 'dai dai facciamo come Sandra e Raimonto con le gambe, divertiamoci'. E si muoveva e zompettava, finché un giorno gli ho detto di andare a dormire da un'altra parte».

Antonino e Belen...

Ma non è mancata una battuta anche sul bell'Antonino Spinalbese. Lui all'interno della casa ha subito fatto uscire il suo lato da playboy. Dopo il flirt con Ginevra Lamborghini, al quale sembra essere restato particolarmente legato, Spinalbese ha avuto incontri ravvicinati sotto le coperte con Giaele De Donà e, infine, con Oriana Marzoli. Ma Gegia sembra proprio non avere dubbi: «È triste. Dopo Belen è difficile che ti innamori. Secondo me è ancora innamorato di Belen Rodriguez».

