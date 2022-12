Belen Rodriguez, famiglia in estasi per l'Argentina in semifinale: «Vamos!». La festa nelle stories

Entusiasmo da stadio in casa Rodriguez. La famiglia di Belen esulta per la vittoria dell'Argentina che ora passa alle semifinali dei mondiali. Canta, balla, esulta e urla mamma Veronica, mentre viene ripresa dalla terzogenita Cecilia Rodriguez: «Vamosa Veronica!» dice la futura sposa incitando la madre a festeggiare. Il raduno di ieri sera è avvenuto in casa Moser, dove Cechu, Ignazio, Veronica e i cagnolini hanno seguito attentamente la partita e la loro squadra del cuore.

Come non esultare per la vittoria della squadra della loro terra d'origine? «Vamos carajo! (Forza, dannazione!» scrive Cecilia mentre filma la madre per poi pubblicarla su Instagram. I restanti membri della famiglia, invece, cioè Belen e Stefano, sono scappati in montagna per un weekend d'amore con i piccoli Santiago e Luna.

Il matrimonio

L'evento più atteso della famigia Rodriguez è sicuramente il matrimonio fra Cecilia e Ignazio. Qualche settimana fa, Moser ha chiesto in sposa la modella, con una romantica proposta di matrimonio. E Cecilia ha detto sì. A rivelarlo sono stati i due futuri sposi con un video su Instagram, più che romantico. «And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!» ha scritto Ignazio come didascalia del post in cui si vede una parte della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, l’imprenditore ha donato l’anello alla sua Cecilia. Alla pubblicazione del video, oltre ai fan, non ha esitato a commentare anche la sorella Belen. Riprendendo il video in una story Instagram ha scritto: «Auguri ragazzi! Mi raccomando non a luglio che fa caldo! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali».

