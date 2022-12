Gf Vip, la scommessa compromettente di Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: come reagirà Ginevra Lamborghini?

Al Gf Vip i concorrenti - soprattutto Antonino Spinalbese - attendono l'ingresso temporaneo di Ginevra Lamborghini, a cui è stato permesso di rientrare nella casa nonostante l'eliminazione clamorosa avvenuta ormai diverse settimane fa.

Il ritorno nella casa di Ginevra Lamborghini

Il ritorno di Ginevra riaccende i riflettori sul suo rapporto con Antonino lasciato a metà, anche se dovrà fare i conti con Giaele De Donà e con il rapporto di complicità che tra i sembra continuare ad esserci, tanto che "Antonino ha scommesso un massaggio con Giaele e lo ha proposto lui, mi porto avanti per quando succederà e la colpa sarà data a lei" ha spiegato un utente.

"Non c'è più malizia, soprattutto per Giaele quindi perché no? Mi piace il loro rapporto come si è evoluto" ha scritto qualcun altro sui social.

