Gf Vip, scatta il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: la trappola escogitata da Giaele

Nella casa del GF Vip sarebbe nata un'altra coppia, formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due, infatti, si sarebbero finalmente baciati e Giaele De Donà, avrebbe fatto di tutto per scoprire la verità, tanto da escogitare una piccola trappola per sapere come sono andate le cose.

«Antonino Spinalbese è ancora innamorato di Belen»: la rivelazione choc dell'ex vippona infiamma il gossip

Sarah Altobello, malore nella notte al Gf Vip: «Non riesco a muovermi»

Gf Vip, Antonino Spinalbese lascia la Casa: «Malore improvviso». Come sta e cos'è accaduto

La trappola di Giaele

Così come ha spiegato un utente su Twitter, infatti, «Giaele, per farsi dire che gli Incorvassi si fossero baciati, ha fatto finta, con Tavassi, di esserne a conoscenza, per farsi confermare il bacio da lui. C'è del genio, sto male».

C'è però chi sostiene che Giaele non volesse assolutamente andare contro Micol, tanto che, secondo un altro utente su Twitter «Micol glielo ha confessato per prima, di nascosto, l'altro ieri. Infatti poco fa quando le ha fatto la domanda "alla luce del sole" Micol le ha fatto il sorrisino da "Reggimi il gioco". Giaele non avrebbe mai fatto qualcosa alle spalle di Micol».

Photo: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams" from Bensound.com

GfVip, Edoardo Tavassi apre l'accappatoio e mostra tutto ad Oriana: cosa rivela l'influencer

Alessandra Amoroso ancora vittima di bullismo: «Ma non ti fai schifo?». I fan la difendono così https://t.co/7YROG44dcS — Leggo (@leggoit) December 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA