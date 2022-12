Gf Vip, Antonella Fiordelisi vuole mettere in cattiva luce Daniele: il fidanzato Edoardo la zittisce

Al Gf Vip si è visto un momento incredibilmente trash, nel quale Sarah Altobello e Daniele Dal Moro hanno cominciato a dirsele di santa ragione, accusandosi a vicenda di parlar male tra loro. Fin qui nulla di particolarmente strano se non fosse che ad un certo punto, nella discussione, è intervenuta Antonella Fiordelisi prendendo le parti della Altobello.

Cosa ha detto Edoardo?

È stato a quel punto che Edoardo Donnamaria ha richiamato la fidanzata dicendole chiaramente di non mettersi in mezzo alla discussione in corso tra i due coinquilini…

