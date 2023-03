Gf Vip, a Giaele De Donà manca il marito: «L'ho lasciato solo per troppo tempo, questa situazione mi pesa»

di Redazione web

Giaele De Donà è preoccupata che la sua lunga permanenza all'interno della casa del GfVip abbia intaccato in qualche modo il suo matrimonio e il rapporto con il marito Brad. La gieffina è stata una delle prima concorrenti ad entrare all'interno del reality show ed è, infatti, sei mesi che convive con gli altri concorrenti sotto l'occhio attento delle telecamere. Nonostante la lunga permanenza all'interno della casa, Giaele non è ancora "stata premiata" dal pubblico che non l'ha scelta per accedere alla finale.

Le preoccupazioni di Giaele De Donà

Giaele De Donà ha trovato in Luca Onestini un amico sincero con il quale confidersi e aprirsi in merito alle sue ansie e preoccupazioni. La modella ha detto all'influencer: «Non vedo e non sento mio marito Brad da troppo tempo ormai. Mi dispiace davvero tanto di averlo lasciato da solo tutto questo tempo, perché dal mio ingresso sono già passati sei mesi. All’inizio non era così, riuscivo a conviverci con questa situazione, ora questa cosa mi fa stare male. Sogno di ritrovarlo in studio che mi aspetta quando arrivo, accanto ad Alfonso. Mi sento davvero fortunata ad avere una persona come lui accanto a me. Io sono profondamente innamorata». Quindi, Luca Onestini ha risposto: «Secondo me Brad nutre per te gli stessi sentimenti che tu hai nei suoi confronti e in tutto questo tempo non si è fatto vedere perché ha cercato di evitare il contesto televisivo al quale non è abituato, è molto riservato e magari per lui apparire sarebbe stato davvero difficile».

La finale del GfVip si avvicina

Inoltre, Giaele De Donà non sta pensando solamente al marito Brad ma anche alla finale. La concorrente, infatti, non è ancora sicura di giocarsi il montepremi finale: al momento, infatti, le uniche due finaliste certe sono Oriana Marzoli e Micol Incorvaia.

