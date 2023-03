GfVip, Oriana Marzoli: «Sono vestita da coatta con la maglia di Daniele»

di Redazione Web

Oriana Marzoli è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del GfVip: la concorrente piace moltissimo al pubblico perchè oltre ad essere simpatica è anche molto schietta. Ma non smette di stupire con le sue esternazioni. Insieme al suo amico Edoardo Tavassi, durante un momento di relax in giardino, la vippona Marzoli ha detto: «Sono vestita da coatta con la maglia di Daniele».

Oriana Marzoli in giardino

Oriana Marzoli si fa notare e lo sa. La vippona è esuberante, ci gioca ed è padrona delle sue decisioni. La sua spontaneità in questa edizione del GfVip viene fuori in maniera del tutto naturale, senza nascondersi dietro chissà quali maschere.

Ecco infatti come, l'episodio in giardino, ne è la dimostrazione pratica. Quando Tavassi ha esultato dicendo: «Voglio vedere la coatta che c'è in te», la Marzoli sorridendo e ballando ha detto: «Ci sono! sono vestita da coatta con la maglia di Daniele ma sono sempre fashion».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 19:42

