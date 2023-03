Gf Vip, critiche per Edoardo Tavassi: quella frase su Antonella Fiordelisi è da squalifica? Cosa ha detto nella notte

Sembrerebbe che alcuni sostenitori di Oriana Marzoli si sarebbero recati fuori dalla casa del GfVip ed avrebbero pronunciato una serie di insulti contro Antonella Fiordelisi.

GfVip, Oriana Marzoli: «Sono vestita da coatta con la maglia di Daniele»

Antonella Fiordelisi, stoccata a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi

Il comportamento dei fan di Oriana Marzoli

Il comportamento dei fan – vero o presunto che sia – potrebbe avere conseguenze significative per un concorrente del programma, Edoardo Tavassi che ora sembra rischiare addirittura la squalifica. Ma cosa sarà successo di tanto terribile? E perché adesso i telespettatori chiedono che il fratello di Guendalina venga espulso dal reality show di Casa Mediaset?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Memories” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Cosa effettivamente hanno urlato le fan di Oriana fuori dalla casa: non è come dice Tavassi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA