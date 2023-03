Daniele Dal Moro attacca il Gf Vip: «Trattato come un latitante, racconterò la verità»

La squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip continua a far discutere. Il vippone è stato eliminato dal reality show più amato d'Italia dopo aver avuto atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: «Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento». Ma la decisione presa da Alfonso Signorini e dalla produzione proprio non va giù a Daniele che su Instagram torna a lanciare frecciatine...

La squalifica e lo sfogo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale al post puntata di lunedì 16 marzo, quando il concorrente pare abbia alzato la voce nei confronti di Oriana. Un altro video che circola in rete mostra il concorrente afferrare la fidanzata per il collo. Un gesto che ha spinto la produzione del programma ad allontanare Daniele dalla casa con effetto immediato. E nei giorni successivi si è sfogato sui social network. Dopo essere stato costretto a lasciare il loft di Cinecittà, sui social ha scritto: «Dopo vi racconto due cosette, intanto grazie a tutti», per poi aggiungere: «Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato... E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente».

La nuova frecciatina

Una decisione che Daniele Dal Moro ritiene ingiusta e la sua rabbia è cocente. A distanza di quasi una settimana dalla sua squalifica, l'ex concorrente del Gf Vip torna a lanciare una nuova frecciatina che per 5 mesi lo ha visto protagonista. Daniele spiega che lunedì 20 marzo avrebbe dovuto essere presente in studio. Un'occasione che avrebbe usato, probabilmente, per scusarsi con il pubblico per il messaggio di violenza che ha fatto passare e cercare di spiegare la sua verità. Ma a causa delle nuove disposizioni, prese dal Grande Fratello, non ci sarà. Proprio come Edoardo Donnamaria. Un'ingiustizia, secondo il suo parere, che lo ha portato a un nuovo duro sfogo: «La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infrasettimana, come un latitante. Mi sono rifiutato di mandare un qualsiasi tipo di contenuto video da far strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri! Questa è una promessa».

La minaccia

Daniele Dal Moro ha veri e propri macigni all'interno della scarpa e non vede l'ora di toglierseli. Un'altra minaccia che promette di svelare gli altarini che si celano dietro al reality show. Chissà se nella puntata di lunedì 20 marzo Alfonso Signorini replicherà alle velate accuse lanciate da Daniele o se preferirà attuare la nobile arte dell'indifferenza...

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 21:11

