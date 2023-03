Gf Vip, Nikita festeggia il compleanno: Luca Onestini 'affettuoso', fan stupiti

Oggi, 20 marzo 2023, Nikita Pelizon ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il suo compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip insieme agli altri concorrenti del reality show di Casa Mediaset. La festa è stata resa sorprendente dal comportamento inaspettato di Luca Onestini nei confronti della stessa Nikita.

GfVip, Oriana Marzoli: «Sono vestita da coatta con la maglia di Daniele»

Antonella Fiordelisi, stoccata a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi

I gesti di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon

Il concorrente ha infatti dimostrato alcuni comportamenti affettuosi nei confronti di lei, lasciandone stupefatti i fan. Ma cosa starà mai succedendo? E, soprattutto, cosa avrà mai fatto l’ex tronista e perché si sarà comportato così?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Nikita costretta a farlo nel giorno del suo compleanno: Milena sconvolta per quanto visto. Cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA