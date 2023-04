Gf Vip, Micol Incorvaia: «Sono sconvolta per....». Ecco cosa è successo

Caos dentro e.. fuori la Casa. Micol Incorvaia sbotta sui social e comunica ai fan cosa ha visto dopo essere uscita dal Gf Vip. In alcune stories Instagram, la finalista ha raccontato lo choc che ha provato questa mattina. «Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30...». E continua: «così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno».

Il risveglio

«Sapete» continua Micol «non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo» continua la sorella di Clizia. Ma, contro ogni aspettativa, ecco l'ex gieffina che ringrazia quel fattorino: «Lo ringrazio, perchè oggi mi aspetta una lunga giornata di m...»

L'abbandono

«Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi - racconta Micol - e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio doi chiamare stanza». E aggiunge ironicamete: «Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba».

