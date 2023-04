Gf Vip, Oriana Marzoli rivela: «Mi sono pentita dell'avvicinamento con Antonino Spinalbese»

di Redazione web gossip

Oriana Marzoli on fire sul Gf Vip. Arrivata al secondo posto in finale l’ex gieffina venezuelana ha ammesso a Casa Chi di essere ancora provata psicologicamente. Non poteva mancare l'aggiornamento su Daniele Dal Moro: «Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata con il lavoro e sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality. Ci troviamo bene».

Daniele Dal Moro: «Sei un cog***ne». La sua risposta spiazzante a un commento sui social

«Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati»: la replica della coppia è epica

Il pentimento

Ora che il rapporto con Daniele Dal Moro si sta rafforzando, Oriana dice di essersi pentita del rapporto con Antonino Spinalbese nella Casa di Cinecittà. «Io pensavo che Antonino fosse in un modo in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera e invece» ha ammesso Oriana. E sulla vittoria, Marzoli sottolinea di non essere rimasta male per il mancato trionfo. Sentiva che Nikita Pelizon avrebbe potuto conquistare la vittoria ma per lei c’era solo Daniele: «Non me l’aspettavo, stavo per svenire, è stata la gioia più bella di quel giorno».

Su Nikita

Oriana parla anche della vincitrice: «Ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei». Ma sulle dichiarazioni di Nikita sui social, in cui continua a parlare di quanto accaduto nella Casa, Oriana sbotta: «Mamma mia tesoro hai finito il reality! Volta pagina! Che pesante, io non ho il tempo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA